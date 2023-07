Almeno 354 condanne a morte, sei nei confronti di donne, sono state eseguite in Iran dall'inizio dell'anno. Lo denuncia lacon sede in Norvegia Iran Human Rights. Il 20% delle condanne eseguite riguarda prigionieri della minoranza beluci mentre c'è stato un aumento del 126% delle condanne a morte eseguite per crimini ...Questi sono passati da 329 del 2021 a 364 nel 2022, per un totale di7 milioni di beneficiari ... strutturata in capitoli, che prende in esame nel dettaglio ogni aspetto della vita dell'che ...Anche se per la festa dei suoi 21 anni organizzata al castello di Windsor, William invitache ... la più grande organizzazione mondiale per preservare i gatti selvatici, e di Stop Ivory , la...

Ong, 'oltre 350 condanne a morte eseguite in Iran da gennaio ... Agenzia ANSA

Almeno 354 condanne a morte, sei nei confronti di donne, sono state eseguite in Iran dall'inizio dell'anno. Lo denuncia la Ong con sede in Norvegia Iran Human Rights. (ANSA) ...Dopo i 36 migranti soccorsi ieri in area maltese, la Humanity 1 nella notte ha fatto altri 4 interventi di salvataggio in acque internazionali vicino a Lampedusa Ora sono 197 le persone a bordo della ...