Onana | prima proposta del Manchester United Ecco quanto – Sky

(Di lunedì 3 luglio 2023) Andréè il portiere su cui ilsta destinando gran parte del suo budget per il mercato estivo. Gianluca Di Marzio ha riportato laofferta inglese all’Inter su Sky Sport.– Andréha attirato un’offerta dal, ma non quella giusta. I Red Devils hanno proposto 40 milioni di euro, l’Inter ne vuole sempre 50 più bonus. Molto probabile che ci sia un rilancio nei prossimi giorni dal club inglese. Con la cessione del camerunense e quella di Marcelo Brozovic all’Al-Nassr i nerazzurri sbloccherebbero il mercato in entrata. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link ...

Nel qual caso, si tratterebbe di Andréal Manchester United. L'idea, però, è quella di provare a definire quantoperché su Frattesi ci sono stati i concreti inserimenti di Milan e Roma. ......doveva essere spedito in Inghilterra per posta prioritaria allaofferta da 50 milioni, Lukaku va lasciato a Londra, il suo profitto te lo ha già dato anni fa. Frattesi Perchè non ...Per non presentarsi a mani vuote dagli inglesi, i nerazzurri devonoincassare i 18 milioni ...United ha lasciato intendere sui media inglesi di poter cercare un erede di De Gea diverso da, ...

Pedullà – Onana, prima offerta Manchester United: 40 + 5. L’Inter fissa la deadline fcinter1908

Sono ore decisive per il futuro di André Onana, portiere molto ambito sul mercato e che l'Inter potrebbe valutare di cedere di fronte a un'offerta all'altezza. Un'offerta che, come riportato da ...L'Al Nassr sembra decisa a continuare lo shopping in Serie A e in particolare alla Pinetina, sede degli allenamenti dell'Inter ...