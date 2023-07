(Di lunedì 3 luglio 2023) Ilha chiuso per l’acquisto di Mason Mount, ora si muoverà per André. La volontà dell’Inter è chiara, Matteo Barzaghi ne parla su Sky Sport. PUNTO DI INCONTRO – Ilè pronto a piombare su André. Inizierà il classico balletto delle parti, con i Red Devils disposti ad arrivare ad unadi 40 milioni di euro. L’Inter sicuramente rifiuterà, vuole 60 milioni e non si muove dalla sua posizione. L’unico aspetto da capire è se i nerazzurri accetteranno un punto di incontro tra le due cifre, ovvero 50 milioni di euro. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al ...

...doveva essere spedito in Inghilterra per posta prioritaria allaofferta da 50 milioni, Lukaku va lasciato a Londra, il suo profitto te lo ha già dato anni fa. Frattesi Perchè non ...Per non presentarsi a mani vuote dagli inglesi, i nerazzurri devonoincassare i 18 milioni ...United ha lasciato intendere sui media inglesi di poter cercare un erede di De Gea diverso da, ...United -, l'Inter aspetta - Ormai è solo questione di tempoche il Manchester United formuli laofferta ufficiale all' Inter per Andrè, portiere nerazzurro seguito e corteggiato a lungo dai 'Red Devils'. Come riportato da ' Alfredo Pedullà ' infatti, se l'offerta dovesse essere ...

