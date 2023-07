Onana | Inter pretenziosa! Manchester United si blocca Il motivo – RAI

Leggi su inter-news

(Di lunedì 3 luglio 2023) Franata da parte delsulla trattativa con l’per André. Venerato, su Rai 2, spiega i motivi e la situazione. STALLO – Arrivano nuove notizie in casasul fronte André. Secondo quanto riporta Ciro Venerato la trattativa con ilè in fase di stallo. Il club inglese, pur desiderando fortemente da tempo il portiere nerazzurro, ritiene eccessiva la somma richiesta dai nerazzurri. Per i Red Devils, dunque, 60 milioni di euro sono troppi per l’acquisto di. Per questo, ascoltando l’espertovenuto a “La Domenica Sportiva”, ilsi starebbe guardando intorno. I nomi più validi, se l’affare con ...