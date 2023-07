Omicidio Michelle Causo | mercoledì l’ultimo saluto alla 17enne uccisa a Primavalle

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 3 luglio 2023) L’di, consumatosi il 28 giugno scorso, ha lasciato tutti sgomenti. Morta in modo crudele, efferato, una giovane ragazza di soli 17 anni.Mariaè statacon delle coltellate e il suo corpo, poi fatto a pezzi, è stato riposto in un sacco dell’immondizia e poi abbandonato in un carrello della spesa nelle vicinanze dei secchioni di via Borgia 22. Per i terribili fatti è stato fermato un suo coetaneo originario dello Sri Lanka e che adesso si trova nel carcere minorile di Casal del Marmo. Il giovane durante l’interrogatorio di garanzia ha riferito che lite era nota da un debito di droga, una canna non pagata, e che quando la ragazzina ne era venuta a conoscenza è andata su tutte le furie. Questa la versione del ragazzo che però non convince gli inquirenti che la ...