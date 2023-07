Omicidio Giulia Tramontano | mercoledì le analisi su un altro pc trovato in casa

(Di lunedì 3 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoInizieranno il prossimo 5 luglio gli accertamenti tecnici irripetibili su uncomputer rinvenuto di recente nell’abitazione di via Novella a Senago, nel Milanese, dove lo scorso 27 maggio Alessandro Impagnatiello ha ucciso con almeno 37 coltellate la compagnaincinta di 7 mesi. Lesul nuovo pc, che da quanto è stato riferito, “potrebbe essere guasto e vecchio, e che è statoassieme ad altri telefoni” fuori uso, saranno effettuate presso la sede della Sesta sezione ‘Indagini telematiche‘ dei carabinieri di Milano alla presenza anche del legale della famiglia di, l’avvocato Giovanni Cacciapuoti: l’obiettivo è rintracciare elementi utili a ricostruire la precisa dinamica del delitto. Uno degli aspetti al vaglio ...

... l'uccisione di Katy Skerl e il sequestro e l'di Aldo Moro. Cosa unisce tre dei maggiori ... ma mi sembra veramente troppo" diCiriaci E nnesima teoria 'complottista' sulla scomparsa di ...In base al racconto di, altra amica di Michelle, O. aveva avvicinato la ragazza tre anni fa ... Argomenti femmicidio femminicidiprimavalle Leggi i commenti I commenti dei lettori Video ......di una donna trovato in un parco a Roma IL GESTO DI AMICI E PARENTI Fotogallery -... Still I Rise è nata così, con l'aiuto di altre due volontarie,e Sara. La prima insegnante e la ...

Omicidio Giulia Tramontano, sul pc trovato in casa analisi irripetibili Adnkronos

Non si fermano le indagini sul caso della 29 incinta uccisa con almeno 37 coltellate dal compagno, Alessandro Impagnatiello. Gli accertamenti il ...Mercoledì negli uffici milanesi della Sezione indagini telematiche dei carabinieri, inizieranno gli accertamenti tecnici non ripetibili dalle quali potrebbero emergere nuovi particolari sulll’omicidio ...