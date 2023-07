Nuovo blitz di Ultima Generazione a Firenze | il lancio di vernice rossa davanti al Battistero e l’appello a papa Francesco – Il video

Leggi su open.online

(Di lunedì 3 luglio 2023) Gli attivisti ditornano a: dopo aver imbrattato conlavabile il Palazzo della Signoria lo scorso marzo, oggi – 3 luglio – è stato il turno del selciato di fronte a una delle porte del, in piazza Duomo. Cinque attivisti si sarebbero seduti per terra e avrebbero iniziato a lanciarsi addosso della, poi finita anche sul selciato. Una scelta simbolica, che non sarebbe altro che «una metafora del sangue del martirio, perchéalla crisi climatica scegliamo la vita». Gli attivisti hanno esposto poi uno striscione con la scritta «Non paghiamo il fossile» e hanno letto alcuni brani dell’Enciclica Laudato Si’ di, che ...