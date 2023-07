Nuoto Paralimpico | la SS Lazio Nuoto Femminile vince la Coppa Italia

Arianna Talamona: campionessa del mondo dinel 2019 è anche vincitrice di una medaglia d'argento alle paralimpiadi di Tokyo 2020. Laureata in Psicologia, è una content creator che ...È stato un weekend molto positivo per la Polha Varese , che ai Campionati Italiani disi prende Scudetto e Coppa Italia Maschile. Alla piscina Lamarmora di Brescia, teatro dell'atto conclusivo del 2023, ultima manifestazione nazionale prima dei Campionati del Mondo ...Soddisfatti i tecnici che hanno accompagnato gli atleti in queste due trasferte diagonistico, rispettivamente la Prof. Evelina Bastianini ed il tecnico FINP/FISDIR Roberto Innocenzi. E ...

La Polha Varese è Campione d'Italia di nuoto paralimpico varesenews.it

A Terni oltre 60 società provenienti da tutta Italia si sfidano nei campionati italiani assoluti di nuoto e nuoto artistico della Fisdir ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...