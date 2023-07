Numeri e cause dell’intervento israeliano a Jenin

Leggi su formiche

(Di lunedì 3 luglio 2023) Durante la notte le Israeli Defence Forces e l’Israel Security Authority hanno avviato nell’area della città diun’operazione militare congiunta su larga scala che ha visto coinvolti gli effettivi di un’intera brigata supportati da svariati droni, con proporzioni non più registrate in azioni di questo tipo dai tempi della seconda Intifada. Al momento, i dati ufficiali parlano di otto vittime e di cinquanta feriti tra la popolazione civile. Nell’ambito di quello che è stato chiamato “un ampio sforzo antiterroristico in Giudea e Samaria”, le forze di sicurezza hanno colpito un centro per le operazioni congiunte, che fungeva da centro di comando per le operazioni del campo die degli operatori della “Brigata”. Il centro di comando operativo fungeva anche da centro di osservazione e ricognizione avanzata, da luogo in cui ...