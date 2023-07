Novità in arrivo per il Samsung Galaxy S22 sul fronte animazioni

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 3 luglio 2023) Ci sono ottimi segnali da prendere in considerazione oggi per gli utenti in possesso di unS22, soprattutto in relazione a coloro che sperano di poter toccare con mano apprezzabili migliorie sulfotocamera. Dunque, occorre andare oltre il discorso delle offerte che in questo periodo si susseguono, come abbiamo avuto modo di constatare pochi giorni fa con un altro pezzo. Proviamo a capire insieme cosa sia lecito aspettarsi nel corso delle prossime settimane dal produttore coreano, alla luce di alcune indicazioni che giungono direttamente dallo staff dell’azienda. Quali sono le : aggiornamento ormai pronto Come riporta SamMobile, alcune importantisono inper ilS22 sul...