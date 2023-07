Nove in condotta al bullo che ha vessato un alunno I genitori chiedono l’intervento di Valditara | “Voto da rivalutare”

Qualche giorno fa si è saputo che uno dei compagni di classe che lo bullizzavano è stato promosso, addirittura con ilin. La differenza tra i due casi Questa storia ricorda per forza di ...... Tim Summer Hits 2023 , la seconda puntata della kermesse musicale dell'estate italianada ...: Little Big Italy , il viaggio di Francesco Panella alla scoperta del migliore ristorante all'..." Se si spara ad un animale si incappa in una multa che arriva a 30mila euro col rischio di andare in carcere, se si spara ad una docente si prendein. Che scuola è ", si chiede. ...

Nove in condotta, Crepet: "manderei quei ragazzi tutti i pomeriggi in ospedale a capire la sofferenza" - Notizie Scuola Tecnica della Scuola

Una task force sulle discariche abusive. Si intensificano a Pontassieve le attività di controllo da parte della polizia Municipale contro l'abbandono illegale di rifiuti, che rappresenta non solo un g ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...