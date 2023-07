Notte più calma in Francia | ma muore un pompiere Macron ai ministri | Fate il possibile per il ritorno alla calma

E' stata unatranquilla delle precedenti in Francia , dove da giorni proseguono le proteste per l'uccisione da parte della polizia del 17enne Nahel a Nanterre. In campo erano schierati 45mila agenti, tra ...Le immagini che arrivano dalla Francia da un lato rischiano di rendere il tema ancoracritico, ... approfondimento Scontri in Francia, diminuiscono proteste: nellaoltre 70 fermi 'Migranti, ...... con spazi grandi e luminosi, e che si può prenotare anche per la. La proposta A night at ... A rendere il tuttoesclusivo e personalizzato, la possibilità di scegliere la propria musica, ...

Sesta notte di tensione, Macron ai ministri: "Garantire la calma". La nonna di Nahel: "Fermatevi" - Sesta notte di tensione, per ora 49 fermi. Situazione più tranquilla che nelle notti precedenti - Sesta notte di tensione, per ora 49 fermi. Situazione più tranquilla ch RaiNews