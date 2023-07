“Notte bianca western” | a Calcio balli e divertimento

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 3 luglio 2023). Sabato 15 luglio 2023 asi terrà la “”. Appuntamento dalle 19.30 alle 3 con un programma ricco di eventi per ogni età. Ecco i dettagli. Lungo via Papa Giovanni XXIII – Punti di ristoro, bar e negozi aperti,, bancarelle, musica live, hobbisti, gruppi sportivi. In piazza San Vittore – Attrazione per bambini. In piazza BCC – Ballo country by True Colors and Friends. In piazza Nassiriya – Techno 4 Ravers, CIIGUX live set, Cosmo dj set. Gradito abbigliamento a tema. L’iniziativa è organizzata dall’amministrazione comunale di