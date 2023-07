Nostalgia della Serie A? Ecco il best of dei gol in rovesciata

(Di lunedì 3 luglio 2023) Mancano ancora 47 giorni all'inizio del nuovo campionato. Per ingannare l'attesa, rivediamo insieme le migliori rovesciate degli ultimi anni, dall'intramontabile Djorkaeff alle più recenti di ...

Mancano ancora 47 giorni all'inizio del nuovo campionato. Per ingannare l'attesa, rivediamo insieme le migliori rovesciate degli ultimi anni, dall'intramontabile Djorkaeff alle più recenti di ...... il comune vicino a malpensa è pronto ad un'operazioneche promette di essere di grande impatto per replicare, e possibilmente superare, i numeriscorsa edizione. Potete ascoltare il ...Sul frontale spiccano i fari led che danno un tocco di modernità al celebre modellocasa ... Tuttavia, il progetto dimostra che c'è ancora interesse eper una nuova Fiat Coupé, e che ...

Lana Del Rey, la sensuale nostalgia conquista la Versilia: in 17 mila tra lacrime e applausi ilmessaggero.it

La panna sul gelato è stato un mio feticcio sin da bambina. Non solo la panna sul gelato poi, ma la panna in sé. Sulle fragole, sulle torte, sulle crepes. Con la complicità di mio padre, che si vantav ...Ferrovie del Messico di Gian Marco Griffi è stato caso editoriale, libro dell'anno e fenomeno del passaparola, ma non ha superato la fase della dozzina dello Strega.