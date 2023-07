Non conosceva l' armocromia… De Luca usa Pasolini per attaccare Schlein

(Di lunedì 3 luglio 2023) Il presidente della Regione Campania non manca occasione per criticare sarcasticamente la segretaria del Pd: la "saga" tra i due non cenna a terminare

il francese e con il suo diploma magistrale, che all'epoca era tanto di moda per le ... Però, nel 1971 con la Momo e con 5/6mila dollari di magazzino la nostrapoteva essere una grossa ...Diverse le circostanzechiare. Innanzitutto, il corpo è stato ritrovato nel cortile di uno stabile lontano da casa sua, dove nessuno lo. Al termine di una cena con amici si Eduardo si ...A suo avviso, la Germaniauna crisi così grave da 30 anni, ovvero dai primi anni Novanta. Oggi la situazione è più complicata a causa della sovrapposizione di diversi fattori di crisi: ...

De Luca: "Pasolini svelo' finzioni sinistra, non conosceva ancora ... Agenzia ANSA

L’importo è di 148 mila euro, il termine per la presentazione delle domande è fissato al prossimo 4 agosto Può finalmente partire il conto alla rovescia per la messa in sicurezza idraulica del torrent ...“Da oltre un anno la Regione Siciliana non avvia il tavolo di confronto periodico tra Associazioni e Comitati con i Rappresentanti del trasporto ferroviario regionale, Trenitalia e Rfi”, a farlo prese ...