No | questi video di animali liberi in strada non c’entrano con le proteste in Francia

(Di lunedì 3 luglio 2023) l 1° luglio 2023 è stato pubblicato su Facebook uncontenente tre clip: nella prima si vedono un cavallo e una zebra correre indi notte tra le auto; la seconda sembra mostrare alcuni grandi felini girare sempre di notte in unadi città, mentre la terza clip ritrae un elefante ripreso al buio da una persona con il passamontagna. Il filmato è accompagnato da un commento, scritto dall’autore del post, che recita: «. I manifestanti hanno liberato glidallo zoo». Il riferimento è allee violenze innate dopo l’uccisione avvenuta a Nanterre il 27 giugno di un ragazzo di 17 anni, alla guida di un’auto, per mano di un poliziotto durante un controllo. Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia ...

No, questi video di animali liberi in strada non c'entrano con le ... Facta

