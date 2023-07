No | Jaguar non ha «richiamato tutti i SUV elettrici negli USA»

Leggi su facta.news

(Di lunedì 3 luglio 2023) Il 1° luglio 2023 la redazione di Facta.news ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare un post pubblicato su Facebook. Nel post è presente l’immagine di una automobile grigia in fumo, la cui fiancata sinistra appare carbonizzata, mentre un getto d’acqua di un idrante sta tentando di estinguere l’incendio. La foto è accompagnata dal commento di chi ha pubblicato il post: «hai SUVUSA perché la batteria potrebbe esplodere. E comunque suggerisce di ricaricare le auto in strada e non in garage, per evitare che prenda fuoco anche la casa.». Si tratta di una notizia imprecisa. Innanzitutto precisiamo che l’automobile nella foto non è un suv elettricod, bensì un’automobile elettrica Tesla che ha preso fuoco ...