No a Scalvini | l’Atalanta chiede troppo | ADL valuta le alternative

(Di lunedì 3 luglio 2023) Rai Sport – . In diretta a la ‘Domenica Sportiva Estate’, il giornalista ed esperto di … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Anche percontinua a pretendere delle cifre considerate troppo alte. Per questi motivi il Napoli sarà costretto a guardare con più attenzione a quelle che venivano considerate ...Notizie Calcio Napoli " Giorgioè da tempo considerato uno dei nomi più quotati per sostituire il partente Kim Min - Jae.chiede 40 milioni Il collega ed esperto di mercato Ciro Venerato ha rivelato ai microfoni di "Domenica Sportiva", in onda su Rai2, che le richieste dell'non scendono ...... considerando le valutazioni altissime didell'...'altra alternativa forte è'inglese, di origini ucraine, Max ...