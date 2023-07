No a Le Pen e Afd | Preferisce Pd? Botta e risposta tra Tajani e Salvini sulle Europee

(Di lunedì 3 luglio 2023)lancia la proposta per un centrodestra unito in Europa ma Antonioreplica: "Pronti a fare alleanze con la Lega, il problema sono Afd e Rassemblement National"

In questa edizione: - Scontri in Francia, 157 arresti, muore un giovane pompiere - Tajani: "Impossibile accordo con Leper Europee" - Meloni: "Economia in crescita, Italia più affidabile in Eurozona" - Omicidio Primavalle, si indaga su rete di pusher - Papa Francesco "indignato" per il rogo del Corano - Kiev:...Salvini incontra Le, il piano per le Europee 'Chiediamo - tuonano gli europarlamentari della ... È proprio grazie ai voti dei nostri alleati francesi del RN e tedeschi dise, insieme al Ppe, ...... sono i compagni di viaggio della Lega a Bruxelles: il gruppo Identità e democrazia, di cui fanno parte tra gli altri i tedeschi (estremisti) dell'e la francese Marine Le, la leader del ...

Salvini-Le Pen, annullato l’incontro a Roma. Tajani: “Impossibile qualsiasi accordo con Marine e Afd”. La rep… la Repubblica

Salvini lancia la proposta per un centrodestra unito in Europa ma Antonio Tajani replica: "Pronti a fare alleanze con la Lega, il problema sono Afd e Rassemblement National" ...Roma, 3 lug. (Adnkronos) – “Con Salvini assolutamente sì a un’alleanza in Europa”. Così Antonio Tajani, ministro degli Esteri e vicepremier. “La Lega – ha detto ancora – si presenterà alle elezioni eu ...