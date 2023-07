Nizza | Farioli si presenta | «Felice di essere qui | progetto fantastico»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 3 luglio 2023) Le parole di Francesco, nuovo allenatore del, nella conferenza stampa dizione. I dettagli Francescoha parlato nella conferenza stampa dizione come nuovo allenatore del. PAROLE – «La Francia era uno degli obiettivi per me. Sapevo che era un’ottima destinazione.qui è stato stato inaspettato anche per me, sono molto entusiasta. Conosco la bellezza della città. Per quanto riguarda il calcio, vedo con grande curiosità cosa si sta facendo. Ilsportivo del club è unico, con una visione, un approccio e un metodo particolari. Sono moltodi far parte di questo. C’è già molto talento e qualità nella rosa. L’obiettivo è creare un’identità. Il ...