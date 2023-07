Il nuovo film seguirà le vicende di un ex combattente UFC (interpretato da, già noto tra le altre cose per The Guilty,e Brokeback Mountain) che accetta un lavoro come ...Il nuovo film seguirà le vicende di un ex combattente UFC (interpretato da, già noto tra le altre cose per The Guilty,e Brokeback Mountain) che accetta un lavoro come ...

Nightcrawler, un Gyllenhaal eccezionale sciacallo Liberoquotidiano.it

He is now one of the stars of Hollywood, but Jake Gyllenhaal once had his heart broken, when he auditioned for a role as Frodo in 'Lord of the Rings'. The role was eventually taken ...Jake Gyllenhaal and his girlfriend, Jeanne Cadieu, usually play it pretty cool when it comes to public events — out of sight and out of mind is their typical strategy. So, it was a big deal to see ...