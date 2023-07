(Di lunedì 3 luglio 2023) OItre a Sandroilcerca un nuovo: vuole un giocatore in prestito tra Kalvin Phillips del Manchester City e Conor...

Per intenderci, nell'edizione casalinga del 2019, oltre al futuro calciatore del, avevamo ... Insomma, se ne va un pezzo di storia recente, ma tutto lascia presagire che untassello ...... sei lì, quotidianamente pronto, a prenderti le tue responsabilità…ci mancherebbe. ...che credo sarà venduto (ho solo anticipato i tempi) a 80/100 milioni al fondo saudita del&...Il centrocampista finito alper una cifra vicina agli ottanta milioni è una ferita per i ...ruolo su cui il Milan sta lavorando con Scamacca e Morata possibili acquisti per dare ...

Newcastle: un altro centrocampista oltre a Tonali | Mercato ... Calciomercato.com

Inizia oggi un'altra settimana piuttosto calda per il mercato del Milan, che, dopo la cessione di Sandro Tonali al Newcastle, ha parecchi milioni di euro da investire per rinforzare la rosa ...Si sta definendo il passaggio di Tonali al Newcastle. L’agente Giuseppe Riso, intervenuto a Sky ha fatto chiarezza sul punto della trattativa Si sta definendo il passaggio di Tonali dal… Leggi ...