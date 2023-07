Newcastle | ufficiale l’arrivo di Tonali

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 3 luglio 2023) Ilha comunicato ufficialmentedi Sandrodal Milan. Tutti i dettagli dell’accordo Il, tramite un comunicatopubblicato sul proprio sito, ha annunciatodi Sandrodal Milan. Il centrocampista arriva in Premier League per 80 milioni di euro. COMUNICATO – Siamo lieti di annunciare l’ingaggio di Sandrodal Milan. Il 23enne si unisce ai Magpies per una cifra non specificata e ha raggiunto un accordo fino al 2028. Benvenuto al, Sandro. LEGGI ALTRE NOTIZIE SU MILANNEWS24