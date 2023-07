Newcastle | Tonali | «Una grande opportunità per me | sono entusiasta»

(Di lunedì 3 luglio 2023) Le parole di Sandro, nuovo centrocampista del: «Voglio ripagare la fiducia in campo, dando il massimo, come ho sempre fatto» Sandroè un nuovo giocatore. Di seguito le prime parole da nuovo centrocampista dei Magpies dell’ex calciatore del Milan. «Prima di tutto voglio ringraziare ilUnited perché mi sta dando unaper la mia carriera. Voglio ripagare la fiducia in campo, dando il massimo, come ho sempre fatto.davverodi giocare al St. James’ Park, non vedo l’ora di sentire il calore dei tifosi». LEGGI ALTRE NOTIZIE SU MILANNEWS24.COM

