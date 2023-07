(Di lunedì 3 luglio 2023) Eddie, allenatore del, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito all'arrivo di Sandrodal Milan

"È un talento eccezionale e ha la mentalità, la fisicità e le qualità tecniche per essere un grande elemento per noi", ha detto il manager del, Eddie. "A 23 anni, Sandro ha già un'...Anche Eddie, allenatore delUnited ha espresso le prime considerazioni sull'arrivo del centrocampista italiano. Entusiasmo e ammirazione nella sue parole per Tonali : 'Sono lieto di ...

Newcastle, Howe: “Tonali perfetto per noi, ha le potenzialità per crescere” Pianeta Milan

Sandro Tonali saluta il Milan: "Questo club è e resterà casa mia". Prima il comunicato ufficiale della società sulla cessione del centrocampista al ...Il centrocampista ha salutato con una lettera sui social i rossoneri che sta attirando anche tanti commenti negativi dopo la decisione di andare in Premier ...