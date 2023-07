Nasce Pnt Italia | realizzerà piattaforma nazionale telemedicina

Leggi su forzearmatenews

(Di lunedì 3 luglio 2023) (Adnkronos) – Dopo l’aggiudicazione della concessione Agenas per la progettazione, realizzazione e gestione delladi, Engineering, leader nella digitalizzazione dei processi per aziende e Pa, e Almaviva, gruppono di innovazione digitale, hanno costituito la società di progetto Pnt, che rappresenta il primo, importante, passo per la realizzazione del Pianoprevisto dal Pnrr. Già operativa, Pntè società a responsabilità limitata ed è costituita per il 60% da Engineering, gruppo con una profonda esperienza nelle tecnologie a supporto del sistema sanitariono e avanzate competenze nella, e per il 40% da Almaviva, società che da decenni affianca il ...