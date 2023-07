Napoli su Samardzic | obiettivo già per il ritiro | ecco le cifre

Si è parlato molto del, ma non solo. L'Inter su: la conferma dell'entrouageCi sono però alcuni ostacoli sulla pista. La concorrenza sì, ma soprattutto il costo del ...... a breve orfana di Brozovic, quella dista per decollare. Sono previsti a breve contatti ... Dal Milan al, passando per Juventus e Roma: la sensazione è che la valutazione di 15 milioni ...... poi c'è la Roma la preferita un anno fa dal giocatore, ma anche Milan e, più defilato. Intrecci di mercato: l'Inter riflette . Spunta, il piano 'B' ideale per l'Inter e i suoi ...

Calciomercato Napoli ultime notizie oggi: pronto un contatto di cinque anni per Samardzic ilmattino.it

L'Inter a caccia di centrocampisti dopo la cessione di Brozovic: oltre a Frattesi, irrompe un altro nome come Lazar Samardzic ...Il derby di Milano è già iniziato con i primi tira e molla di calciomercato che ora pendono dalla parte dell'Inter che è pronta a beffare il Milan.