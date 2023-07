Napoli | si avvicina il rinnovo Osimhen | spunta la clausola

(Di lunedì 3 luglio 2023) Ilè vicino a trovare un accordo per ildi contratto di Victor, capocannoniere della Serie A Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, ilsarebbe vicino ad un accordo per ildi contratto di Victor. Le parti stanno ancora limando dei dettagli, ma l’intenzione è di allungare l’attuale scadenza. Per arrivare all’intesa, si lavora anche all’inserimento di unarescissoria che con tutta probabilità sarà valida solo per le squadre estere.

Gianluca Di Marzio, giornalista esperto di calciomercato, ha svelato le ultime novità sul futuro dell'attaccante del Napoli, Victor Osimhen.