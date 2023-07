(Di lunedì 3 luglio 2023) C'è da settimane grande attesa per scoprire come sarà ela nuovadel. Quella della prossima stagione. Quella con locucito sul petto a distanza di 33 ...

C'è da settimane grande attesa per scoprire come sarà everrà presentata la nuova maglia del. Quella della prossima stagione. Quella con lo scudetto cucito sul petto a distanza di 33 anni dall'ultima volta. La precedente era stata realizzata ...Sono orgoglioso di essere campione d'Italia con il, per me è una cosa enorme. 'Ora lavoro ... I miei figli e i figli dei miei figli,nasceranno, si renderanno conto che papà ha fatto ...La più importante: la scomparsa,aveva 15 anni, di Emanuela Orlandi, figlia di un ... con il contributo del Comune di Salerno, della Fondazione Banco di, della Luiss Guido Carli. ...

Napoli, quando verrà presentata maglia scudetto: indizio su nuovo sponsor Corriere dello Sport

Sarebbe Max Kilman sarebbe l'uomo scelto da Rudi Garcia e dal Napoli per potenziare la difesa della squadra campione d'Italia che perderà Kim Minjae, ...Il difensore sudcoreano lascerà il Napoli, il club azzurro è alla ricerca di un possibile sostituto. Piace Max Kilman.