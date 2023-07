Napoli | Politano Show e palleggi sulla spiaggia – VIDEO

(Di lunedì 3 luglio 2023) Matteoattaccante delmostra le sue abilità con il pallone, mantenendosi in forma in attesa della nuova stagione. NOTIZIE CALCIO. Mentre la nuova stagione delnon è ancora iniziata, i calciatori stanno approfittando del tempo libero per rilassarsi e divertirsi. Tuttavia, per alcuni, il calcio è sempre al centro dei loro pensieri, anche in vacanza. Questo è il caso di Matteo, l’esterno del, che ha mostrato le sue abilità con il palloneha condiviso unsui social media in cui si diverte aare in riva al mare. Con la sua classe innata, l’attaccante azzurro non lascia mai ...

Notizie Calcio- Vacanze meritatissime per Matteo, ma l'esterno delproprio non ce la fa a resistere all'attrazione del pallone. Così anche in spiaggia ci gioca mostrando numeri di alta scuola. Clicca sul play in basso per vedere. ......al, mentre Traorè è andato al Bournemouth. 'Tutti e tre a più di 20 o 30 milioni, i prezzi annunciati da Carnevali'. Prima ancora fu la volta di Locatelli e Boga, Sensi e Duncan,e ...Alcuni non sono andati a buon fine, come quello di(arrivato solo dopo il passaggio all'Inter), altri invece sì. Ultimo di questi è Raspadori, che ha fortemente voluto ilmeno di un ...

Napoli, Politano show in spiaggia: quanti palleggi e numeri da fuoriclasse Corriere dello Sport

L'esterno azzurro si rilassa a mare ma non perde l'abitudine di divertirsi col pallone in attesa che riprenda la nuova stagione ...Ai microfoni di 1 Station Radio, l'agente Furio Valcareggi ha parlato dei possibili movimenti in uscita del Napoli.