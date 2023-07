Napoli | Osimhen | “Non vedo l’ora inizi la nuova stagione”

(Di lunedì 3 luglio 2023) Dopo una serie di fantastiche performances nella Serie A 2022/2023 e un contributo decisivo per la vittoria dello Scudetto Victortorna a parlare del. L’ex Lille, giocando per il club partenopeo, ha totalizzato 32 presenze, 26 goal, 5 assist e 2.580’ in campo. Proprio a seguito dell’o ufficiale della sessione estiva di calciomercato, le dichiarazioni del prorompente ventiquattrenne riguardanti la società napoletana, fanno ben sperare i tifosi azzurri sulla sua permanenza anche per il prossimo campionato.: “Vincere lo Scudetto colper me è stato grandioso” Victorha parlato ancora una volta dello Scudetto, in una lunga intervista rilasciata al portale nigeriano Soccernet: “Ho vinto uno dei titoli calcistici più prestigiosi al mondo. Sono ...

'Vincere lo scudetto è stato importante per me. Qualunque cosa verrà dopo sarà importante' le parole di Victor Osimhen in una intervista riportata dal portale Soccernet in Nigeria. 'Sto lavorando duramente per vincere altri titoli. Lo scudetto è uno dei più importanti titoli al mondo e l'ho vinto con un club ... Victor Osimhen resta al Napoli anche la prossima stagione Sino a qualche giorno fa sembrava un'utopia con le voci pressanti dalla Germania di ...

