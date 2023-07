Editoriale di Gianmarco DiLa sanità brindisina è in codice rosso e la questione sembra essere trattata al pari di una ... puntellato dal contributo straordinario che, infermieri e ...Questo il titolo dell'evento programmatico tenuto ieri ada 'Azione'. A 'Città delle Scienze'... a cominciare dalla situazione del 'San Pio' - pronto soccorso e carenza- per arrivare ...Il ragazzo è stato temporaneamente affidato al Santobono in attesa di essere assegnato ad una struttura di accoglienza per ...

Napoli, medici in fuga dal 118: «Sulle ambulanze turni impossibili» ilmattino.it

Il ragazzino orfano ricoverato al Santobono di Napoli scrive al personale: mi avete regalato attimi di felicità "Spero di avervi dato qualche soddisfazione, mi mancherete". Ora andrà in una struttura ...Una prima certezza, per ora. Una bombola c’era. Almeno una. Riscontrata dagli esperti come elemento apparentemente “anomalo” montato all’interno della Polo Volkswagen, prototipo di ibrido-solare, salt ...