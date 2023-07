Napoli | ecco l' offerta di De Laurentiis per arrivare a Kilman

(Di lunedì 3 luglio 2023)- In dodici giorni, quante cose potranno accadere... E finché la finestra resterà aperta - 15 luglio, non oltre - si resterà sospesi nell'aria, aspettando che partano le danze. A Monaco di ...

Napoli, ecco il dopo Giuntoli: la coppia scout e De Laurentiis fanno mercato. Riflessioni su Massara Calciomercato.com

Carta acquisti o carta solidale. Arriva a partire dal luglio l'aiuto "una tantum" da 382,50 euro per l’acquisto di alimentari destinato a chi si trova in ...Garcia a lavoro per il mercato del Napoli: il tecnico ha dato l'ok per una cessione ma ha fatto una richiesta ben precisa per un rinforzo ...