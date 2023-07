Napoli | atterraggio d' emergenza all' aeroporto di Capodichino per un aereo Aegean | 150 passeggeri a bordo

Intorno alle 12:40 un aereo della compagnia greca Aegean ha eseguito undi emergenza sulla pista diCapodichino. Partito da Salonicco e diretto a Barcellona , trasportava circa 150 persone. Non è ancora chiara l'origine del guasto e sono in corso ...... con 156 passeggeri e 6 membri dell'equipaggio a bordo, ha effettuato undi emergenza sulla pista diCapodichino. L'aereo era in viaggio da Salonicco a Barcellona quando ...Intorno alle 12:40 un aereo della compagnia Aegean ha eseguito undi emergenza sulla pista di Capodichino. Partito da Salonicco e diretto a Barcellona, trasportava circa 150 persone. Non è ancora chiara l'origine del guasto e sono in corso accertamenti: ...

Napoli Capodichino, atterraggio d'emergenza per un aereo Aegean: 150 a bordo ilmattino.it

Intorno alle 12:40 un aereo della compagnia greca Aegean ha eseguito un atterraggio di emergenza sulla pista di Napoli Capodichino. Partito da Salonicco e diretto a Barcellona, ...Un guasto sul volo Salonicco-Barcellona ha costretto il pilota a effettuare un atterraggio di emergenza all’aeroporto Capodichino di Napoli.