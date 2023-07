Napoli | atterraggio d’emergenza a Capodichino per volo Aegean Airlines

(Di lunedì 3 luglio 2023) La causa sarebbe un problema di pressurizzazione, a bordo 156 passeggeri e 6 membri dell'equipaggiodi emergenza sulla pista diper un aereo della compagniapartito da Salonicco e diretto a Barcellona. L’aereo, atterrato aintorno alle 12.40, trasportava 156 passeggeri e 6 membri dell’equipaggio. L’di emergenza si sarebbe reso necessario a causa di un problema di pressurizzazione, sul quale sono in corso accertamenti. Un passeggero è stato colto da un attacco di panico ed è stato sottoposto a cure mediche. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia Stella. Il veliè stato sostituito ed è ripartito alla volta di Barcellona. L'articolo proviene da Sbircia la ...

