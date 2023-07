Nancy Brilli rompe il silenzio su Elena Sofia Ricci | “ecco perché abbiamo litigato” | È tutta colpa sua

(Di lunedì 3 luglio 2023) Dopo anni spunta la verità sucosa si sono dette durante la litigata che ha rovinato il loro rapporto. Forse non tutti lo sanno, maerano molto amiche un tempo. Un gesto seguito da un’incomprensione, però, ha rovinato ogni cosa. Dopo anni dispunta fuori la verità che spiega come mai l’amicizia tra le due attrici è stata rovinata d’improvviso e mai recuperata. Lasarebbe da ricondurre a un uomo: ne ha parlatodurante l’intervista a Belve, nello studio di Francesca Fagnani. La verità sul rapporto tra...

Daa Caterina Balivo, da Elodie a Elisabetta Canalis e Diletta Leotta, da Annalisa a Andrea Delogu e Alessia Marcuzzi: non è il lungo elenco di cantanti, attrici, volti tv ...Nella prima puntata, Paola Ferrari,e Rosanna Lambertucci "Un programma intenso", racconta all'ANSA la giornalista, autrice insieme a Simone Di Carlo, per la regia di Fabrizio ...Miss Piede d'Oro, spunta il concorso che eleggerà i 'piedi più belli': da Annalisa a, tutte le finaliste Maria Sofia Federico, pace fatta con i genitori: 'Erano spaventati, ma hanno ...

Miss Piede d'Oro, spunta il concorso che eleggerà i «piedi più belli»: da Annalisa a Nancy Brilli, tutte le fi ilmattino.it

Dal 5 luglio la conduttrice sarà in seconda serata su Rai2 con «Storie di donne al bivio», aspettando «Unomattina in famiglia» e «Generazione Z» ...Da Nancy Brilli a Caterina Balivo, da Elodie a Elisabetta Canalis e Diletta Leotta, da Annalisa a Andrea Delogu e Alessia Marcuzzi: non è il lungo elenco di cantanti, attrici, volti tv ...