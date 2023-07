Muore mentre porta la madre in ospedale | 30 anni prima era scampato a un attentato

(Di lunedì 3 luglio 2023) Tre persone sono morte ieri in un incidente stradale avvenuto intorno alle 4 a Eboli, in provincia di Salerno. Si tratta di un uomo di 67di Camposano, Aniello Rozza, che era alla guida dell'auto, la moglie Virgilia Iovino di 65e ladell'uomo, Santina Di Riggi di 91...

Nell' incidente di domenica sera, il giovane originario di Borgo di Terzo , provincia di Bergamo , avrebbe invaso l'altra corsia,stava tornando dopo aver trascorso la serata in compagnia con ...Un infartosi trovava in acqua per un bagno , verso le 17.30 di domenica 2 luglio, a Rosolina Mare (Rovigo) in spiaggia libera, è costato la vita a un 49enne di origini campane, residente a Lusia, Antonio ...Travolta e uccisa da un'auto pirata: Giuseppina Caliandroa 41 anni dopo ore di agonia ... gesto volontario La novità è riportata oggi dal Corriere della Sera ,dalla Procura di Varese ...

Tragedia al fiume, donna muore mentre nuota nel Sesia sotto gli occhi dei parenti Fanpage.it

Tragedia a Rosolina Mare ieri, domenica 2 luglio 2023, un uomo è stato colto da un infarto mentre faceva un bagno in mare. Poco prima a Barricata un malore dopo un… Leggi ...StampaEscursione fatale a Roccapiemonte per un 15enne che ha perso la vita mentre era in sella alla sua bici. Ancora poco chiara la dinamica dell’incidente avvenuto sulle montagne della zona. A darne ...