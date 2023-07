Muore durante il matrimonio del figlio | fatale un boccone andato di traverso

(Di lunedì 3 luglio 2023) Una donna di 85 anni è mortail pranzo di nozze del, soffocata da uni festeggiamenti. E' accaduto in un ristorante in provincia di Pescara, a Sarramonacesca. La donna, ...

Una donna di 85 anni è mortail pranzo di nozze del figlio, soffocata da un bocconei festeggiamenti. E' accaduto in un ristorante in provincia di Pescara, a Sarramonacesca. La donna, 85 anni, residente a Cugnoli , un paese della Val Pescara, era a tavola con amici e ...uno dei giri, la sua moto si sarebbe scontrata con quella di un altro partecipante. Soccorso immediatamente dai sanitari del 118, portato al Maggiore di Parma con l'elisoccorso, il 41enne è ...Intanto, però, è morto un pompiere di 24 anni,a Saint - Denis, in Francia, mentre tentava di spegnere un incendio appiccatole proteste. Ora i molti appelli contro le violenze sembrano aver ...

Verona, parte un colpo dal suo fucile: muore durante la rievocazione storica Corriere della Sera

L’arrampicata è una disciplina che può rivelarsi particolarmente pericolosa, soprattutto se praticata in solitudine ...Ancora scontri in Francia, seppur in misura minore, dopo l'uccisione del 17enne Nahel. Morto in un incendio un vigile del fuoco di 24 anni ...