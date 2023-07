Muore a 20 anni per una malattia | la dedica degli amici | «Con te porti un po’ di noi | noi tutto di te Ciao Filippo»

Una donna, cittadina romena di 43, è morta nel pomeriggio di oggi, lunedì, mentre faceva il bagno nel lago di Martignano in compagnia della figlia di 16e della nipote di 3. Il dramma ...1934 -di leucemia, a 67, Marie Curie, chimica e fisica di origine polacca, vittima delle sostanze radioattive manipolate per. Chimica e fisica di origine polacca, è la prima donna a ...CINQUEFRONDI(RC)/ Un pensionato di 80è morto dopo essere caduto accidentalmente in un dirupo mentre stava stava effettuando lavori di pulizia in un terreno di sua proprietà in contrada Busale di Cinquefrondi. L'allarme è stato ...

Il bodybuilder Joesthetics muore a 30 anni: Era tra le mie braccia, aveva un dolore al collo Fanpage.it

Quella escursione organizzata con un suo amico biker alla fine si è rivelata fatale per Francesco Puopolo che il prossimo ottobre avrebbe compiuto 17 anni. L’incidente nella ...Lo schianto fra una Renault Capture e una moto è costato la vita a un uomo di 43 anni, Antonio Cavallaccio di Teverola. Lo schianto si è verificato nel tardo ...