Mulattieri vede Sassuolo | via dall’Inter anche senza Frattesi ? CdS

Leggi su inter-news

(Di lunedì 3 luglio 2023)vicino a vestire la maglia del. L’attaccante di proprietà dell’Inter, inserito nella trattativa per, ha comunque il destino già scrittoSCOLLEGATI ? Ilsi sente di avere in pugno Samuele, bomber classe 2000 nell’ultima stagione in forza al Frosinone (12 gol e promozione in Serie A), ma di proprietà dell’Inter. I nerazzurri lo hanno inserito come contropartita tecnica per convincere ila farsi dare Davide. Per il centrocampista della Nazionale ancora tutto aperto (vedi articolo). Ma ritornando a, la sensazione è che il suo arrivo a Reggio Emilia avverrà comunque sia il finale della vicenda. Fonte: Corriere dello Sport ? Eleonora ...