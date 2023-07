Mpabbè | scippo al Real | chi lo vuole | cambia la mappa del calcio europeo

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 3 luglio 2023) Altra estate rovente per Kylian Mbappé. Sebbene abbia ancora un altro anno di contratto con il Psg, non è da escludere che possa partire in questa sessione dimercato: il francese ha già fatto sapere di non voler prolungare ulteriormente il suo accordo con i francesi. Il suo sogno per nulla nascosto è di giocare nelMadrid, da quest'anno o dal prossimo: stando così le cose, al Psg converrebbe quindi una cessione piuttosto che perderlo a zero. Sembrano però iri le cifre circolate sui media spagnoli: si vocifera di una possibile offerta da 200 milioni, ma perché ildovrebbe svenarsi in questa maniera quando potrebbe prendere il fuoriclasse francese a parametro zero tra un anno? D'altronde ambo le parti non hanno fretta: a Madrid la squadra per la prossima stagione è già pronta, mentre Mbappé ...