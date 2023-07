Mourinho al settimo cielo | un Big firma subito con la Roma

Leggi su calciomercatonews

(Di lunedì 3 luglio 2023) C’è un’ottima notizia per Josè, il tecnico sta preparando unad’assalto e si aggiunge un nuovo tassello per un super team Ladel tecnico portoghese non si… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.