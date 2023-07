Morto dopo l' intervento | dentista indagato per omicidio colposo

Il pilota olandese Joey Den Besten purtroppo ha perso la vitaun tragico incidente in sella alla sua moto, durante una competizione dell'Irrc Sbk tenutasi in Finlandia . Il giovane pilota olandese, di soli 30 anni, è stato vittima di un incidente fatale ......ha iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio colposo il dentista con studio in città che ha sottoposto a un intervento chirurgico il paziente di 45 anni deceduto tre giorni...Trasportato presso l'ospedale di Nocera Inferiore in gravi condizioni, il 16enne èpoco. Sono in corso le indagini dei carabinieri per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. ...

Infarto mentre fa il bagno a Rosolina, morto 49enne. Malore dopo un tuffo, grave 50enne ilgazzettino.it

"Non so nulla del cast, non so nulla della trama. Sono morto! Ma so che se Ridley ha deciso di fare una seconda parte della storia, oltre 20 anni dopo, deve aver avuto ragioni molto forti. Non riesco ...Rose bianche e magliette celesti per l’ultimo saluto al campione della Lazio, Vincenzo D’Amico, morto a 69 anni sabato scorso, dopo una breve malattia. La bara è stata esposta nella Sala della Protomo ...