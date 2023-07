Morta Elisabetta Baldi | la vedova del giudice antimafia Antonino Caponnetto

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 3 luglio 2023) Èa 101 anni, moglie del, che aveva guidato il pooldi Palermo dal 1983 al 1990. Dopo la scomparsa del marito, il 6 dicembre del 2002, aveva costituito la Fondazione a lui intitolata per proseguire la sua battaglia per la legalità. La donna, nata a Pistoia nel 1922, si è spenta a Firenze. La ricorda con un tweet Pietro Grasso: “Nonna Bettaha condiviso impegno e sacrifici con suo marito Antonio. Quando accarezzava la sua mano sulla guancia – prosegue Grasso – non era solo un gesto d’affetto, era anche una spinta gentile a proseguire. E noi, come lei dobbiamo andare avanti nel loro ricordo e nel loro esempio”. “Ciao nonna Betta”, si legge sul sito della ...