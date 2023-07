Un uomo di 71 anni di Salza Irpina, in provincia di Avellino , è stato ricoverato in codice rosso dopo essere statoda una vipera al dito di un. Si trovava all'interno di un fondo agricolo di sua proprietà. Soccorso dai familiari è stato trasportato con propri mezzi al pronto soccorso del 'Moscati' di ...In amore se hai ilin due scarpe, cerca di capire in quale direzione va il tuo cuore. ... 1997 - Il pugile Mike Tyson viene squalificato per aver staccato con unparte dell'orecchio del suo ...In questi casi sarà possibile evidenziare i segni lasciati dalma non ci saranno sintomi'. Le parti del corpo più frequentemente colpite sono mano,, polpaccio, arti inferiori e superiori; ...

Morso al piede da una vipera: agricoltore in codice rosso leggo.it

Un uomo di 71 anni di Salza Irpina, in provincia di Avellino, è stato ricoverato in codice rosso dopo essere stato morso da una vipera al dito di un piede. Si trovava all'interno di un fondo agricolo di sua proprietà. Soccorso dai familiari è stato trasportato con propri mezzi al pronto soccorso del 'Moscati'.