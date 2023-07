Morgan risponde ad Amadeus e alle polemiche per l' intervento al Maxxi | Una serata di alto valore culturale

Alla domanda implicita se lui e Sgarbi dovrebbero scusarsi per il proprio comportamento,così: "Ho suonato brani di Bruno Martino , Tony Renis e parlato di Leopardi", e anche Sgarbi "...... ribattezzati per l'occasione come "onorevolissimo" Sgarbi e "genio". Per quanto riguarda il sottosegretario alla Cultura, Fiorello: "Non devi fare niente per levare Amadeus da ...Caso MAXXI, come si difende Sgarbi Alla domanda implicita se lui e il sottosegretario Sgarbi dovrebbero scusarsi per il proprio comportamento,così: 'Ho suonato brani di Bruno Martino,...

Amadeus risponde a Morgan e Sgarbi Il post misterioso sugli "idioti" dopo la polemica: cosa è successo Virgilio Notizie

Nel video in difesa del conduttore e direttore artistico di Sanremo (dopo le critiche rivoltegli da Vittorio Sgarbi e Morgan nella serata al MAXXI finita al centro delle polemich), Fiorello e Biggio p ...Morgan ha replicato alle polemiche nate dopo la serata con Vittorio Sgarbi al Museo Maxxi di Roma, il cantante ed il critico d'arte sono stati accusati di sessismo.