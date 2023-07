Morata ha voglia d’Italia | il nodo è l’ingaggio

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 3 luglio 2023) Nonostante il rinnovo per due stagioni con l’Atletico Madrid, Alvarovuole tornare in Italia Nonostante il rinnovo per due stagioni con l’Atletico Madrid, Alvarovuole tornare in Italia. Gli scenari di un suo possibile ritorno sono due: il primo è il prestito come fatto quando era tornato alla Juve, mentre la seconda opzione è la cessione ma il valore è di 20 milioni. Poi c’è ilingaggio (6,5 netti a stagione), ma potrebbe abbassare le pretese qualora ci fosse l’opportunità di rientrare in Italia. Il Milan ci pensa. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.