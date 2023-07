Monza | ritrovo venerdì | da lunedì via al ritiro a Pontedilegno

(Di lunedì 3 luglio 2023) La nuova stagione delè alle porte:7 luglio si terrà ilal centro sportivo Luigi Berlusconi e da10 comincerà il-Tonale. La squadra ha in programma quattro amichevoli, che si terranno al campo sportivo di Temù, in provincia di Brescia, mentre sabato 15 alle 21 avrà luogo la Notte biancorossa, durante la quale verranno presentate le divise della nuova stagione. Il calendario delle partite amichevoli è il seguente: sabato 15 alle 17 con la Nuova Camunia mercoledì 19 luglio alle 16.30 con il Real Vicenza sabato 22 alle 16.30 con la Giana Erminio domenica 23 alle 16 con la Vis Pesaro SportFace.

Potenza, tecnica e talento: ecco in sintesi le qualità del martello canadese, classe ’98, Eric Loeppky. Il posto quattro della Vero Volley Monza, reduce da tre, ottime esperienze consecutive in Italia ...MONZA- Il ventiquattrenne schiacciatore canadese Eric Loeppky si trasferisce da Taranto a Monza che arriva in Brianza dopo tre ottime stagioni in Superlega. Le precedenti a Ravenna e Padova. Dotato di ...