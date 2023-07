Monza | Galliani scherza | 'Gagliardini più vicino? Sì | ero a Rimini e ora sono a Milano' VIDEO

Adrianoè al lavoro per costruire il nuovoe starebbe aspettando il sì di Gagliardini, ma il suo sogno è riavere Rovella Adrianoè al lavoro per costruire il nuovoe starebbe ...Per questo l'ad Adrianosembra in pole per il seggio al Senato di, diventato vacante dopo la morte del leader. A meno che, ma oggi sembra difficile, non decida di fare il grande passo ......testimonia anche la forte indicazione su Adriano, oggi numero uno della società brianzola e componente del Cda della holding di famiglia, a candidato del centrodestra per il seggio di...

Silvio Berlusconi, Galliani si commuove in diretta: "Guardo il cellulare..." Liberoquotidiano.it

Adriano Galliani scherza sul possibile nuovo acquisto biancorosso: "Più vicino Sono stato a Rimini e lui è di Bergamo, quindi si..." ...Il presidente di Mfe ha risposto ai cronisti a margine dell’assemblea Assolombarda. Intanto, cresce l’attesa sulle ultime volontà dell’ex premier: in ballo ville, quadri, un elicottero. A chi andranno ...