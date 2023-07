Monza | Galliani | «Gagliardini? Non gli ho ancora telefonato»

(Di lunedì 3 luglio 2023) Le parole di Adriano, ad del: «Non gli ho, quindi non ho convinto nessuno» Adriano, amministratore delegato del, ha parlato ai giornalisti presenti all’ingresso dell’Assemblea della Lega Serie A. Di seguito le sue parole sue Carlos Augusto. «Più vicino? Sì, perché ero a Rimini, lui è di Bergamo e Milano è più vicino di Rimini. Non gli ho, quindi non ho convinto nessuno. Carlos Auguto? É un giocatore del».

Le parole di Adriano, ad del: "Non gli ho ancora telefonato, quindi non ho convinto nessuno" Adriano, amministratore delegato del, ha parlato ai giornalisti presenti all'ingresso dell'...Adriano, Ad della, ha parlato ai giornalisti presenti al suo ingresso in Lega, a proposito di Gagliardini : 'Non gli ho ancora telefonato, quindi non ho convinto nessuno. Carlos Augusto E' ...Commenta per primo Adriano, ad del, ha parlato brevemente ai media presenti all'ingresso in Lega, tra cui anche Calciomercato.com : 'Sì, è più vicino: lui è di Bergamo, io ero a Rimini e ora sono a Milano, ...

Calciomercato Monza, il Condor Galliani prova un grande colpo in anticipo! Monza-News

"Se Gagliardini è più vicino al Monza Sì, perché ero a Rimini, lui è di Bergamo, Milano in effetti è più vicino di Rimini. Non gli ho ancora telefonato, non ho convinto nessuno...". Così l'amministra ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...